Inter, accordo con la Salernitana per Pinamonti. Ecco ora cosa manca (Di lunedì 25 luglio 2022) Tra Inter e Salernitana c'è l'accordo per il trasferimento di Andrea Pinamonti. L'attaccante nerazzurro ha un solo pensiero La Salernitana ha trovato l'accordo con l'Inter per l'acquisto di Andrea Pinamonti ma, l'attaccante non ha ancora accettato e non sembra dell'idea di farlo, almeno al momento. Il centravanticlasse 1999, infatti, preferirebbe trasferirsi all'Atalanta che, comunque, ad oggi, non ha ancora l'accordo con il club proprietario del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

