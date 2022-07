Incidente a L’Aquila | morta giovane mamma | illeso il figlio di 3 mesi

viabilitasdp : 9:01 #A24 Incidente tra Tornimparte e L'aquila Ovest - AbruzzoBlog : Scontro tra un'auto e un pullman, paura sull'autostrada A24 - viabilitasdp : 16:49 #A24 Incidente in entrata a L'aquila Ovest verso Roma . - viabilitasdp : 13:35 #A24 Traffico Rallentato tra Tornimparte e L'aquila Ovest per incidente - viabilitasdp : 13:02 #A24 Incidente tra L'aquila Ovest e Tornimparte -

...nuovo episodio di sangue sulle strade italiane dove una famiglia è stata distrutta a seguito di un tragicostradale avvenuto sulla strada 83 tra Pescina e Venere, in provincia de. ...Una mamma di 31 anni, Vanessa Carta, è morta in unoavvenuto lungo la strada regionale 83 tra Pescina e Venere , in provincia de. La 31enne stava viaggiando a bordo della sua Fiat Panda e alla guida c'era il marito. Lei in braccio ...