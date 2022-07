(Di lunedì 25 luglio 2022) Il governatore leghista del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano, parlando delle prossime elezioni non ha escluso unatra centrodestra e centrosu. '...

Il governatore leghista del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano, parlando delle prossime elezioni non ha escluso una convergenza tra centrodestra e centrosinistra su alcuni temi fondamentali. 'Dobbiamo presentare un programma di governo credibile, lo ...A supporto di questa tesi sono stati evidenziati soprattutto i silenzi die Zaia che avrebbero voluto che Draghi arrivasse al termine naturale della legislatura. Ieri il governatore del ... Fedriga apre a sinistra: “Su alcuni temi fondamentali ci può essere convergenza” Fedriga: "Dobbiamo presentare un programma di governo credibile, lo stiamo scrivendo. Il dibattito penso che debba essere anche sull'approvvigionamento energetico, sulla siccità e come affrontarla, su ...Matteo Salvini ha scelto uno dei luoghi identitari della Lega per aprire di fatto la campagna elettorale del Carroccio. Lo farà questa sera a ...