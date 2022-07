Elezioni: Calenda, 'Azione nata per cancellare M5s, nostro Patto non per loro e Lega' (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug (Adnkronos) - "Il Patto repubblicano non è aperto a chi ha fatto cadere Draghi, contiene tutti i punti su cui Lega e 5 stelle hanno fatto cadere Draghi. Azione è nata con l'obiettivo di cancellare politicamente i 5 stelle, quindi no a chi ha fatto cadere Draghi e non condivide questo programma". Lo ha detto Carlo Calenda presentando il Patto repubblicano di Azione e +Europa. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug (Adnkronos) - "Ilrepubblicano non è aperto a chi ha fatto cadere Draghi, contiene tutti i punti su cuie 5 stelle hanno fatto cadere Draghi.con l'obiettivo dipoliticamente i 5 stelle, quindi no a chi ha fatto cadere Draghi e non condivide questo programma". Lo ha detto Carlopresentando ilrepubblicano die +Europa.

