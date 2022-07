C'è stata una serie di esplosioni sullo Stromboli (Di lunedì 25 luglio 2022) AGI - serie di esplosioni sullo Stromboli. Secondo l'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia dalla notte sono state registrate dall'area craterica nord. Il materiale prodotto è ricaduto abbondantemente lungo tutta la Sciara del fuoco, mentre non si è verificata ricaduta significativa di materiale grossolano in zona Pizzo. Dopo la fase esplosiva iniziale più intensa, è proseguita l'attività Stromboliana presso la bocca dell'area craterica nord, con frequenti esplosioni di bassa intensità. COMUNICATO DI ATTIVITA' VULCANICA del 2022-07-25 04:12:18(UTC) - Stromboli. L'INGV-OE, comunica che le analisi delle telecamere di videosorveglianza, a partire dalle ore 02:56 UTC hanno registrato una serie di ... Leggi su agi (Di lunedì 25 luglio 2022) AGI -di. Secondo l'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia dalla notte sono state registrate dall'area craterica nord. Il materiale prodotto è ricaduto abbondantemente lungo tutta la Sciara del fuoco, mentre non si è verificata ricaduta significativa di materiale grossolano in zona Pizzo. Dopo la fase esplosiva iniziale più intensa, è proseguita l'attivitàana presso la bocca dell'area craterica nord, con frequentidi bassa intensità. COMUNICATO DI ATTIVITA' VULCANICA del 2022-07-25 04:12:18(UTC) -. L'INGV-OE, comunica che le analisi delle telecamere di videosorveglianza, a partire dalle ore 02:56 UTC hanno registrato unadi ...

