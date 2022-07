Carfagna cambia immagine sul profilo su Fb, in copertina ora c’è il logo di “Voce libera” (Di lunedì 25 luglio 2022) La ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, esponente di Forza Italia, ha aggiornato l’immagine di copertina del suo profilo Facebook. Nella nuova immagine il suo nome campeggia sui colori rosa e azzurro, quelli dell’associazione “Voce libera” cui ha dato vita nel dicembre 2019. Ancora oggi la senatrice FI, Licia Ronzulli, assicurava in un’intervista a “la Repubblica” che Carfagna, diversamente da Maristella Gelmini e Renato Brunetta, sarebbe rimasta dentro Forza Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 25 luglio 2022) La ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara, esponente di Forza Italia, ha aggiornato l’didel suoFacebook. Nella nuovail suo nome campeggia sui colori rosa e azzurro, quelli dell’associazione “” cui ha dato vita nel dicembre 2019. Ancora oggi la senatrice FI, Licia Ronzulli, assicurava in un’intervista a “la Repubblica” che, diversamente da Maristella Gelmini e Renato Brunetta, sarebbe rimasta dentro Forza Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

