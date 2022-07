Calciomercato.com – Milan, tutto su De Ketelaere: pronto il rilancio | Primapagina (Di lunedì 25 luglio 2022) 2022-07-25 21:01:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Il Milan non molla Charles De Ketelaere ed è pronto ad andare all in. Il classe 2001 è l’obiettivo designato per la trequarti, ma finora la trattativa con il Bruges non è decollata, non è servito neanche il blitz in Belgio di Maldini e Massara per sbloccare la situazione. Il Diavolo non si è arreso, vuole stringere la presa e vuole farlo in tempi brevi. E la giornata di domani può essere cruciale in questo senso. rilancio – Secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti, il Milan sta valutando la possibilità di ritoccare ulteriormente al rialzo la propria offerta: l’idea è di mettere sul piatto 32 milioni di euro fisso per De Ketelaere, ai quali aggiungere una ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 25 luglio 2022) 2022-07-25 21:01:00.com riporta quanto segue: Ilnon molla Charles Deed èad andare all in. Il classe 2001 è l’obiettivo designato per la trequarti, ma finora la trattativa con il Bruges non è decollata, non è servito neanche il blitz in Belgio di Maldini e Massara per sbloccare la situazione. Il Diavolo non si è arreso, vuole stringere la presa e vuole farlo in tempi brevi. E la giornata di domani può essere cruciale in questo senso.– Secondo quanto appreso da.com infatti, ilsta valutando la possibilità di ritoccare ulteriormente al rialzo la propria offerta: l’idea è di mettere sul piatto 32 milioni di euro fisso per De, ai quali aggiungere una ...

Ex Samp: nuova avventura per Jankto
Il 26enne centrocampista ex Sampdoria e Udinese Jakub Jankto potrebbe lasciare il Getafe: piace allo Sparta Praga.

Milan, tutto su De Ketelaere: pronto il rilancio
RILANCIO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti, il Milan sta valutando la possibilità di ritoccare ulteriormente al rialzo la propria offerta: l'idea è di mettere sul piatto 32 milioni di euro fisso per De Ketelaere.

Dalla Spagna: Juve, idea Depay per l'attacco
Nuova idea per l'attacco della Juventus: secondo indiscrezioni rilanciate dalla stampa spagnola, i bianconeri si sono uniti alla corsa per Memphis Depay, che può lasciare il Barcellona per 20 milioni.