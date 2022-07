Atp Atlanta 2022: programma e orari di martedì 26 luglio con Kyrgios (Di lunedì 25 luglio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp 250 di Atlanta 2022, per quanto concerne la giornata di martedì 26 luglio. Diversi match interessanti sul cemento outdoor statunitense, con due in particolare che stuzzicano la voglia di tennis-show degli appassionati, ossia Brooksby-Paire e Gojowczyk-Kyrgios; ci si aspetta molto, in particolare, dal francese e dall’australiano, due tennisti assolutamente creativi e l’ultimo dei quali recentemente finalista a Wimbledon. Di seguito tutti i match di scena ad Atlanta, con il derby americano tra Sock e Paul peraltro in evidenza. STADIUM COURT dalle ore 17.00 – (6) Brooksby vs Paire a seguire – (WC) Sock vs (5) Paul a seguire – (WC) Shelton vs (Q) Ramanathan non prima delle ore 01.00 – (WC) Martin vs ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) Il, glie l’ordine di gioco dell’Atp 250 di, per quanto concerne la giornata di26. Diversi match interessanti sul cemento outdoor statunitense, con due in particolare che stuzzicano la voglia di tennis-show degli appassionati, ossia Brooksby-Paire e Gojowczyk-; ci si aspetta molto, in particolare, dal francese e dall’australiano, due tennisti assolutamente creativi e l’ultimo dei quali recentemente finalista a Wimbledon. Di seguito tutti i match di scena ad, con il derby americano tra Sock e Paul peraltro in evidenza. STADIUM COURT dalle ore 17.00 – (6) Brooksby vs Paire a seguire – (WC) Sock vs (5) Paul a seguire – (WC) Shelton vs (Q) Ramanathan non prima delle ore 01.00 – (WC) Martin vs ...

