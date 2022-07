Abbonarsi a Netflix da iOS ora è più facile

(Di lunedì 25 luglio 2022) Prima del cambiamento delle politiche dell’App Store non era possibile registrarsi al servizio direttamente dall’app.forse è la prima delle grandi ad avere sfruttato l’apertura di Apple sulle app di tipo “reader”....

Digital_Day : Netflix è tra i primi servizi a sfruttare l'allentamento delle maglie che tengono chiuso l'ecosistema Apple - AppleRetweetBot : RT @TuttoTechNet: Netflix ora permette di abbonarsi anche al di fuori del circuito Apple #netflix #ios14 #ios #apple #iphone - TuttoTechNet : Netflix ora permette di abbonarsi anche al di fuori del circuito Apple #netflix #ios14 #ios #apple #iphone - ABertirott : @carolpantanifi @RenzoCianchetti Sono anni che consiglio alla maggioranza delle persone di chiudere la televisione… -

...portati al portale dinel quale, volendo, si potranno inserire i propri dati , compreso il metodo di pagamento preferito per poi effettuare la scelta del piano di sottoscrizione cuiIL LINK DIRETTO ARRIVA NELL'APP In molti potranno chiedersi cosa ci sia di diverso rispetto ad ora , considerando che da diversi anninon permette agli utenti didirettamente da App ...Continua l'estensione della certificazione HDR10 ad ulteriori dispositivi mobili, con Netflix che, nel frattempo, ha chiuso l'assistenza clienti su Twitter e ottenuto di poter aggirare la Apple Tax pr ...La nuova formula Add a Home di Netflix è la soluzione proposta agli utenti per poter continuare ad accedere da più location con lo stesso account.