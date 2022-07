Wynton Marsalis come back to Ravello Festival (Di domenica 24 luglio 2022) Questa sera, alle ore 21,30, uno degli eventi clou di questa LXX edizione della rassegna della Città della musica. Il trombettista dall’anima classica si presenterà in pubblico con gli Italian Friends Wynton Marsalis accanto ai suoi “Italian Friends”, Stefano Di Battista ai sassofoni, Dado Moroni al pianoforte, Carlos Henriquez al contrabbasso e Francesco Ciniglio alla batteria Di Olga Chieffi Ci lasciammo con Wynton Marsalis undici anni fa dopo, in un magico “after hours” in cui il trombettista, in quartetto, sostenuto dalla ritmica, con Ali Jackson alla batteria , Dan Nimmer al pianoforte e Carlos Henriquez al basso, improvvisò, per l’assoluto piacere di farlo, dialogando con quel linguaggio dell’azzardo e della sfida, che è l’essenza del jazz, dopo un concerto sopra le righe con la sua Big Band con un finale in ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 24 luglio 2022) Questa sera, alle ore 21,30, uno degli eventi clou di questa LXX edizione della rassegna della Città della musica. Il trombettista dall’anima classica si presenterà in pubblico con gli Italian Friendsaccanto ai suoi “Italian Friends”, Stefano Di Battista ai sassofoni, Dado Moroni al pianoforte, Carlos Henriquez al contrabbasso e Francesco Ciniglio alla batteria Di Olga Chieffi Ci lasciammo conundici anni fa dopo, in un magico “after hours” in cui il trombettista, in quartetto, sostenuto dalla ritmica, con Ali Jackson alla batteria , Dan Nimmer al pianoforte e Carlos Henriquez al basso, improvvisò, per l’assoluto piacere di farlo, dialogando con quel linguaggio dell’azzardo e della sfida, che è l’essenza del jazz, dopo un concerto sopra le righe con la sua Big Band con un finale in ...

feddit_it : Willie Nelson & Wynton Marsalis?—?Two Men with the Blues (2008) - positanonews : Successo per il ritorno di Myung-Whun Chung a Ravello. Ad applaudirlo Wynton Marsalis e il ministro Daniele Franco… - tbuccico69 : RT @scabecspa: Il @RavelloFestivaI riporterà stasera sul palco del Belvedere di @villarufolo Myung-Whun Chung, domani Wynton Marsalis e il… - positanonews : #Copertina #Cultura #RavelloFestival #VillaRufolo Successo per il ritorno di Myung-Whun Chung a Ravello. Ad applaud… - GiuseppeAriano : RT @scabecspa: Il @RavelloFestivaI riporterà stasera sul palco del Belvedere di @villarufolo Myung-Whun Chung, domani Wynton Marsalis e il… -