Volley | De Giorgi | “Sconfitte così servono a crescere | ora testa ai Mondiali”

"La nostra è una squadra giovane quindi Sconfitte come queste devono servire per capire che determinate situazioni le dobbiamo affrontare in maniera diversa. La nostra sfida dopo aver vinto l'Europeo è quella di continuare a crescere e affrontare le varie competizioni con il giusto approccio. Questa è una squadra molto talentuosa, ora abbiamo un altro mese di tempo per preparare al meglio il mondiale". così il Ct azzurro Fefé De Giorgi commenta così la netta sconfitta rimediata contro la Polonia nella finale per il terzo posto della Volley Nations League (VNL) 2022. "Noi dobbiamo continuare a cercare l'equilibrio di squadra, il singolo certamente può essere determinante con qualche giocata ma noi dobbiamo tendere alla crescita del singolo ma in una dinamica di gruppo. Ora ci ...

