“Una relazione con sua moglie”. La bomba del Wsj: ecco cos'è successo tra Elon Musk e Mr Google (Di domenica 24 luglio 2022) «L'amicizia di Elon Musk con Sergey Brin è stata rovinata da una presunta relazione». Con questo titolo, il Wall Street Journal apre la sua homepage sul sito raccontando di un breve «love affair» fra il numero uno di Tesla e la moglie del co-fondatore di Google, che avrebbe portato la coppia al divorzio. La «breve relazione» daterebbe dello scorso autunno e la richiesta del divorzio da parte di Brin è seguita qualche mese dopo, all'inizio di quest'anno, «ponendo fine alla lunga amicizia tra i due miliardari del settore tecnologico, secondo quanto riferito da persone che hanno familiarità con la questione», scrive il quotidiano di New York. Musk - ricorda il Wall Street Journal - è la persona più ricca del mondo, con una fortuna stimata di 240 miliardi di ... Leggi su iltempo (Di domenica 24 luglio 2022) «L'amicizia dicon Sergey Brin è stata rovinata da una presunta». Con questo titolo, il Wall Street Journal apre la sua homepage sul sito raccontando di un breve «love affair» fra il numero uno di Tesla e ladel co-fondatore di, che avrebbe portato la coppia al divorzio. La «breve» daterebbe dello scorso autunno e la richiesta del divorzio da parte di Brin è seguita qualche mese dopo, all'inizio di quest'anno, «ponendo fine alla lunga amicizia tra i due miliardari del settore tecnologico, secondo quanto riferito da persone che hanno familiarità con la questione», scrive il quotidiano di New York.- ricorda il Wall Street Journal - è la persona più ricca del mondo, con una fortuna stimata di 240 miliardi di ...

