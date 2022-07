Un encomio del Comune alle famiglie che adottano un cane (Di domenica 24 luglio 2022) "Un cagnolino in famiglia è quanto di più bello ci possa essere. È un toccasana per l'anima, ne sono convinto. Ecco perché da Sindaco faccio un appello a tutti i cittadini di Pimonte: 'adottate i ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 24 luglio 2022) "Un cagnolino in famiglia è quanto di più bello ci possa essere. È un toccasana per l'anima, ne sono convinto. Ecco perché da Sindaco faccio un appello a tutti i cittadini di Pimonte: 'adottate i ...

Un encomio del Comune alle famiglie che adottano un cane Per chi aderirà all'iniziativa nessuna ricompensa, ma un "pubblico encomio per la bella azione compiuta". L'appello del sindaco è appena stato pubblicato su Facebook è sta già ricevendo decine di ... Bubisutti e Mazzolini in Val Resia "Encomio ai Vigili del fuoco, alla Forestale, alle forze dell'ordine e ai volontari della Protezione civile impiegati nelle operazioni di spegnimento tutta gente professionale ed esperta del ...