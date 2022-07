Sicurezza: controlli a Secondigliano, 81 persone identificate (Di domenica 24 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ottantuno persone identificate, controllati 48 veicoli, di cui 6 sottoposti a sequestro e a fermo amministrativo. E’ questo il bilancio di una vasta operazione di controllo, eseguita nel quartiere napoletano di Secondigliano, dagli agenti del Commissariato Secondigliano, dal personale della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania. Inoltre, sono state contestate 16 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancanza della revisione periodica, guida senza casco protettivo, guida di veicolo con patente diversa da quella prevista, guida senza patente, ed è stata altresì ritirata una carta di circolazione. Infine, sono state controllate 2 persone sottoposte agli arresti domiciliari. L'articolo proviene ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ottantuno, controllati 48 veicoli, di cui 6 sottoposti a sequestro e a fermo amministrativo. E’ questo il bilancio di una vasta operazione di controllo, eseguita nel quartiere napoletano di, dagli agenti del Commissariato, dal personale della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania. Inoltre, sono state contestate 16 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancanza della revisione periodica, guida senza casco protettivo, guida di veicolo con patente diversa da quella prevista, guida senza patente, ed è stata altresì ritirata una carta di circolazione. Infine, sono state controllate 2sottoposte agli arresti domiciliari. L'articolo proviene ...

