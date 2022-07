Si chiude ad inizio settimana: Torino, già scelto l’erede di Bremer (Di domenica 24 luglio 2022) Il Torino è al lavoro per rinforzare la rosa e accontentare Juric. La squadra dello scorso anno ha perso diverse importanti pedine. Il calciomercato del Torino è stato a dir poco traumatico, fino ad ora, per i tifosi granata. Il club piemontese ha visto andare via alcuni dei pilastri della formazione granata e Juric ha, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 24 luglio 2022) Ilè al lavoro per rinforzare la rosa e accontentare Juric. La squadra dello scorso anno ha perso diverse importanti pedine. Il calciomercato delè stato a dir poco traumatico, fino ad ora, per i tifosi granata. Il club piemontese ha visto andare via alcuni dei pilastri della formazione granata e Juric ha, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

fattoquotidiano : Roma: i consiglieri comunali si raddoppiano la paga e i parlamentari agguantano la soglia per la pensione. La Casta… - quaranta_vito : #FrenchGP Russell chiude la festa #AMG Perez i TO a inizio mondiale nn pagano Alo immenso Lando conferma Ocon sta… - dianaterza : RT @studioverticeml: LA PROFEZIA SI È AVVERATA! LA GRANDE LUNA HA SEGNATO L'INIZIO DELLA BATTAGLIA. 'L'ANGELO' CHIUDE E CHIUDERÀ L'ÉLITE: P… - gighea : RT @dario39355099: Ed entro nella stanza, mi si chiude la porta alle spalle, e ci sono #Specchi ovunque, e mi vedo come non mi sono mai vis… - Alice70A : RT @dario39355099: Ed entro nella stanza, mi si chiude la porta alle spalle, e ci sono #Specchi ovunque, e mi vedo come non mi sono mai vis… -