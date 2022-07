Sassuolo, Carnevali: «Siamo un modello sostenibile, ma per qualcuno un’anomalia del sistema» (Di domenica 24 luglio 2022) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato del mercato dei neroverdi ai microfoni de Il Corriere dello Sport Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato del mercato dei neroverdi ai microfoni de Il Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Quanti ragazzi sono passati di qua prima di spiccare il volo. Quasi dieci anni qui e tutti in Serie A. Nel 2019 potevo andarmene ma ho preferito restare fedele alla famiglia Squinzi. Mercato? Ora sono a casa col Covid e Siamo riusciti a chiudere per Scamacca col West Ham e ironia della sorte era successo lo stesso con Boga tra dicembre e gennaio. 60 milioni per due cessioni mi sembra una buona cosa no?». MAROTTA – «Crescere al suo fianco è stato formativo, io ero un team manager ma facevo anche altro». SQUINZI – ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022) Giovanni, amministratore delegato del, ha parlato del mercato dei neroverdi ai microfoni de Il Corriere dello Sport Giovanni, amministratore delegato del, ha parlato del mercato dei neroverdi ai microfoni de Il Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Quanti ragazzi sono passati di qua prima di spiccare il volo. Quasi dieci anni qui e tutti in Serie A. Nel 2019 potevo andarmene ma ho preferito restare fedele alla famiglia Squinzi. Mercato? Ora sono a casa col Covid eriusciti a chiudere per Scamacca col West Ham e ironia della sorte era successo lo stesso con Boga tra dicembre e gennaio. 60 milioni per due cessioni mi sembra una buona cosa no?». MAROTTA – «Crescere al suo fianco è stato formativo, io ero un team manager ma facevo anche altro». SQUINZI – ...

