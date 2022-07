Parlamento, scatta la rissa sui collegi: cosa sta succedendo nel centrodestra (Di domenica 24 luglio 2022) Il centrodestra ha i numeri per asfaltarli tutti. Sulla carta. Perché poi da qui al 25 settembre la strada è lastricata di insidie, litigi, spartizioni di collegi, che potrebbero complicare le cose. C'è chi sta peggio. E molto. Per esempio Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Saltato il progetto del campo largo, per l'inaffidabilità dei grillini, ora i due partiti raccolgono mestamente i cocci. I dem devono inventarsi un'altra coalizione. M5S tornano all'isolamento delle origini. Stavolta, però, perché nessuno li vuole. E poi c'è la nemesi. Giuseppe Conte e i suoi saranno ulteriormente decimati dal taglio dei parlamentari che essi stessi si sono intestati. Il prossimo Parlamento avrà 400 deputati e 200 senatori (erano 630 e 316). Secondo le stime già fatte con i sondaggi alla mano, i pentastellati scenderanno da 339 eletti (2018) ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Ilha i numeri per asfaltarli tutti. Sulla carta. Perché poi da qui al 25 settembre la strada è lastricata di insidie, litigi, spartizioni di, che potrebbero complicare le cose. C'è chi sta peggio. E molto. Per esempio Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Saltato il progetto del campo largo, per l'inaffidabilità dei grillini, ora i due partiti raccolgono mestamente i cocci. I dem devono inventarsi un'altra coalizione. M5S tornano all'isolamento delle origini. Stavolta, però, perché nessuno li vuole. E poi c'è la nemesi. Giuseppe Conte e i suoi saranno ulteriormente decimati dal taglio dei parlamentari che essi stessi si sono intestati. Il prossimoavrà 400 deputati e 200 senatori (erano 630 e 316). Secondo le stime già fatte con i sondaggi alla mano, i pentastellati scenderanno da 339 eletti (2018) ...

