Matteo Berrettini ha perso in finale del torneo di Gstaad

AGI - Matteo Berrettini si eèdovuto arrendere a Casper Ruud in finale allo "Swiss Open Gstaad", torneo Atp 250 da 534.555. Il numero 15 del mondo era partito bene imponendosi nel primo set per 6-4. Il secondo set, tiratissimo, si è chiuso al tie-break con il tennista norvegese (numero 5 del mondo) che si è imposto per 7-4. Nel terzo set Berrettini, che rientrava dopo aver contratto il covid a Wimbledon, è calato fisicamente e Ruud gli ha strappato il servizio chiudendo 6-2. Alla fine il parziale è stato 4-6, 7-6, 6-2 per il norvegese che si è laureato campione del torneo.

