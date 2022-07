LIVE Musetti-Alcaraz 6-4 3-2, Finale ATP Amburgo in DIRETTA: l’azzurro è avanti di un break nel secondo set (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 DIRITTO A SVENTAGLIO DIAGONALE DI Musetti 0-15 VOLÈE VINCENTE DI Alcaraz IN ALLUNGO 3-2 Servizio a zero di Alcaraz che rincorre nel set. 40-0 ANCORA UN CAPOLAVORO IN CORSA DI Alcaraz CON IL ROVESCIO LUNGOLINEA 30-0 Serve&volley vincente di Alcaraz. 15-0 Alcaraz TROVA IL DIRITTO A SVENTAGLIO VINCENTE 3-1 break CONFERMATO ANCORA DA Musetti! 40-0 LOB PAZZESCO DI Musetti E SMASH VINCENTE DOPO IL TWEENER DI Alcaraz 30-0 Musetti AMMATTISCE Alcaraz! Lo spagnolo fa muovere l’italiano con il rovescio ma il carrarese tiene il ritmo e porta lo spagnolo all’errore. 15-0 DIRITTO FANTASTICO DI ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 DIRITTO A SVENTAGLIO DIAGONALE DI0-15 VOLÈE VINCENTE DIIN ALLUNGO 3-2 Servizio a zero diche rincorre nel set. 40-0 ANCORA UN CAPOLAVORO IN CORSA DICON IL ROVESCIO LUNGOLINEA 30-0 Serve&volley vincente di. 15-0TROVA IL DIRITTO A SVENTAGLIO VINCENTE 3-1CONFERMATO ANCORA DA! 40-0 LOB PAZZESCO DIE SMASH VINCENTE DOPO IL TWEENER DI30-0AMMATTISCE! Lo spagnolo fa muovere l’italiano con il rovescio ma il carrarese tiene il ritmo e porta lo spagnolo all’errore. 15-0 DIRITTO FANTASTICO DI ...

