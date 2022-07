LIVE F1, GP Francia 2022 in DIRETTA: si parte. Due le chiavi della gara: gomme e affidabilità (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.02 I piloti vanno a schierarsi sulla griglia di partenza. E’ il momento! 15.01 Verstappen comanda la classifica piloti con 38 punti di vantaggio su Leclerc. Ferrari a -56 dalla Red Bull nella classifica costruttori. 15.00 Giro di formazione. 14.58 Sainz spera che l’ingresso della Safety Car possa sparigliare le carte e consentirgli di sfruttare una eventuale occasione. 14.57 Bottas, Gasly e Carlos Sainz partiranno con gomme hard. Medie per tutti gli altri. 14.56 gomme e affidabilità: queste le chiavi della gara di oggi. 14.55 Saranno 53 i giri da percorrere. 14.53 Carlos Sainz, a causa della penalità per aver montato la nuova power-unit, scatterà dalla ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.02 I piloti vanno a schierarsi sulla griglia dinza. E’ il momento! 15.01 Verstappen comanda la classifica piloti con 38 punti di vantaggio su Leclerc. Ferrari a -56 dalla Red Bull nella classifica costruttori. 15.00 Giro di formazione. 14.58 Sainz spera che l’ingressoSafety Car possa sparigliare le carte e consentirgli di sfruttare una eventuale occasione. 14.57 Bottas, Gasly e Carlos Sainz partiranno conhard. Medie per tutti gli altri. 14.56: queste ledi oggi. 14.55 Saranno 53 i giri da percorrere. 14.53 Carlos Sainz, a causapenalità per aver montato la nuova power-unit, scatterà dalla ...

sportli26181512 : Formula 1, GP Francia: la diretta live da Le Castellet: È il dodicesimo appuntamento della stagione, primo del “gir… - roronacci : #Formula 1, GP Francia: la diretta live da Le Castellet - Sky Sport - Formula1WM : Giro 0/53 - Gomme Medie per tutti fatta eccezione per Bottas, Gasly e Sainz ad utilizzare la Hard. #FrenchGp… - Formula1WM : Giro 0/53 - Poco più di 5 minuti al giro di formazione! A breve conosceremo le mescole selezionate dai piloti per… - Corriere : F1 Gp Francia, la gara in diretta: Leclerc in cerca del secondo successo consecutivo -