LIVE F1, GP Francia 2022 in DIRETTA: si parte alle 15.00, incognita caldo e gomme (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.21 La griglia di partenza della gara di oggi: 1 Charles Leclerc (Ferrari) Q3 2 Max Verstappen (Red Bull) Q3 3 Sergio Perez (Red Bull) Q3 4 Lewis Hamilton (Mercedes) Q3 5 Lando Norris (McLaren) Q3 6 George Russell (Mercedes) Q3 7 Fernando Alonso (Alpine) Q3 8 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Q3 9 Daniel Ricciardo (McLaren) Q2 10 Esteban Ocon (Alpine ) Q2 11 Valtteri Bottas (Alfa Romeo Racing) Q2 12 Sebastian Vettel (Aston Martin) Q2 13 Alex Albon (Williams) Q2 14 Pierre Gasly (AlphaTauri) Q1 15 Lance Stroll (Aston Martin) Q1 16 Guanyu Zhou (Alfa Romeo Racing) Q1 17 Mick Schumacher (Haas) Q1 18 Nicholas Latifi (Williams) Q119 Carlos Sainz (Ferrari) Q3 (20 posti di penalità per il cambio della power-unit) 20 Kevin Magnussen (Haas) Q3 (20 posti di penalità per il cambio della power-unit) 14.20 ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.21 La griglia dinza della gara di oggi: 1 Charles Leclerc (Ferrari) Q3 2 Max Verstappen (Red Bull) Q3 3 Sergio Perez (Red Bull) Q3 4 Lewis Hamilton (Mercedes) Q3 5 Lando Norris (McLaren) Q3 6 George Russell (Mercedes) Q3 7 Fernando Alonso (Alpine) Q3 8 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Q3 9 Daniel Ricciardo (McLaren) Q2 10 Esteban Ocon (Alpine ) Q2 11 Valtteri Bottas (Alfa Romeo Racing) Q2 12 Sebastian Vettel (Aston Martin) Q2 13 Alex Albon (Williams) Q2 14 Pierre Gasly (AlphaTauri) Q1 15 Lance Stroll (Aston Martin) Q1 16 Guanyu Zhou (Alfa Romeo Racing) Q1 17 Mick Schumacher (Haas) Q1 18 Nicholas Latifi (Williams) Q119 Carlos Sainz (Ferrari) Q3 (20 posti di penalità per il cambio della power-unit) 20 Kevin Magnussen (Haas) Q3 (20 posti di penalità per il cambio della power-unit) 14.20 ...

Formula1WM : Giro 0/53 - E' molto larga l'uscita dai box. Questo permette alle vetture di poter fare delle prove di partenza i… - Formula1WM : Giro 0/53 - 14:20 - Semaforo verde! Viene aperta la pit lane!! #FrenchGp #F1 - Formula1WM : Giro 0/53 - Mentre attendiamo che i piloti prendino la via della pista per i consueti giri di verifica prima di p… - digitalsat_it : #Leclerc scatta davanti a tutti per tenere aperto un Mondiale che vede sempre #Verstappen al comando. #FrenchGP… - Formula1WM : Giro 0/53 - Eccoci qui amici e amiche appassionate, possiamo dare inizio alla diretta. #FrenchGp #F1 -