LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Dallavalle quarto, Ihemeje quinto nel triplo! Italia in finale nella 4×400 femminile! Ottava la 4×100 donne (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 4.58: Per oggi è tutto, l’appuntamento è per domani dalle 15.15 con la 35 km di marcia e con il campione olimpico Massimo Stano. Ci attende anche una serata e una nottata ricca di grandi finali. Non mancate. Grazie per averci seguito e buona domenica! 4.56: In casa Italia molto soddisfacenti il quarto posto di Dallavalle e il quinto di Ihemeje e la qualificazione in finale della 4×400 femminile. Ha lottato la 4×100 femminile chiudendo Ottava, delusioni per la 4×400 maschile, e le eliminazioni di Larissa Iapichino ed Elisa Di Lazzaro 4.54: Altra giornata ricca ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE4.58: Per oggi è tutto, l’appuntamento è per domani dalle 15.15 con la 35 km di marcia e con il campione olimpico Massimo Stano. Ci attende anche una serata e una nottata ricca di grandi finali. Non mancate. Grazie per averci seguito e buona domenica! 4.56: In casamolto soddisfacenti ilposto die ildie la qualificazione indellafemminile. Ha lottato lafemminile chiudendo, delusioni per lamaschile, e le eliminazioni di Larissa Iapichino ed Elisa Di Lazzaro 4.54: Altra giornata ricca ...

