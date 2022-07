Lapadula Cagliari, arriva la conferma: domani le visite mediche (Di domenica 24 luglio 2022) L’attaccante del Benevento è virtualmente un giocatore del Cagliari: confermate per la giornata di domani le visite Gianluca Lapadula è quasi pronto a vestire la maglia rossoblu. Manca pochissimo prima che il classe ’90 possa definirsi un giocatore del Cagliari. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio è stata trovata la quadra con gli agenti Francesco Romano e Gianluca Libertazzi. Fabio Liverani potrà accogliere il suo nuovo attaccante dopo le visite mediche, in programma per domani. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022) L’attaccante del Benevento è virtualmente un giocatore delte per la giornata dileGianlucaè quasi pronto a vestire la maglia rossoblu. Manca pochissimo prima che il classe ’90 possa definirsi un giocatore del. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio è stata trovata la quadra con gli agenti Francesco Romano e Gianluca Libertazzi. Fabio Liverani potrà accogliere il suo nuovo attaccante dopo le, in programma per. L'articolo proviene da Calcio News 24.

