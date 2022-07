Juve, Rabiot in ritiro con l’under 23 (Di domenica 24 luglio 2022) Inizia il ritiro della Juve under 23: tra i giocatori c’è anche Rabiot, che non si è unito alla tournée americana per motivi personali La Juve ha diramato la lista dei giocatori convocati per il ritiro dell’under 23, che si terrà da quest’oggi, domenica 24 luglio, fino al sabato 30 luglio al centro sportivo di Rovetta, in provincia di Bergamo. Tra i nomi dei convocati spicca di sicuro Rabiot: il francese non ha partecipato alla tournée americana per ragioni di natura personale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022) Inizia ildellaunder 23: tra i giocatori c’è anche, che non si è unito alla tournée americana per motivi personali Laha diramato la lista dei giocatori convocati per ildel23, che si terrà da quest’oggi, domenica 24 luglio, fino al sabato 30 luglio al centro sportivo di Rovetta, in provincia di Bergamo. Tra i nomi dei convocati spicca di sicuro: il francese non ha partecipato alla tournée americana per ragioni di natura personale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

romeoagresti : Per motivi personali, #Rabiot non partirà con la #Juve per gli States. Doppia precisazione: il giocatore non è sul… - CalcioNews24 : Juve, Rabiot in ritiro con l’under 23 - sportli26181512 : Juve: un altro club francese su Rabiot: Dalla Francia non c'è solo l'interessamento del Psg - da sempre attenta al… - ZonaBianconeri : RT @FraLauricella: ??#Calciomercato #juventus ?? ??#SportMediaset 'Fastidio muscolare per #Pogba. Inizia la sesta stagione per #Szczesny, al… - FraLauricella : ??#Calciomercato #juventus ?? ??#SportMediaset 'Fastidio muscolare per #Pogba. Inizia la sesta stagione per… -