I mercati non tollerano gli stupidi. L’avviso di Polillo agli anti Draghi (Di domenica 24 luglio 2022) Tpi: si scrive Transmission protection instrument (Strumento per la protezione della trasmissione) ma si legge To protect Italy (Per proteggere l’Italia). Questo almeno secondo una delle tante battute che circolano a Bruxelles nei confronti del Belpaese. Il tutto mentre lo spread sui titoli italiani, dopo aver toccato i 246 punti base, chiude a 238,3. Con una differenza di ben 110 punti rispetto ai bonos spagnoli. Ma per fortuna oggi, domenica, i mercati sono chiusi. Un giorno di tregua, prima di tornare, domani, all’affanno quotidiano. Beata incoscienza. Questo il sentimento dominante. Siete stati tanto bravi da segare l’albero su cui era seduto l’intero Paese. Sfiduciando Mario Draghi, sull’onda di un giudizio che più idiota non si può (“si era stufato”), avete chiuso l’unico ombrello che avevate per difendervi dalla prossima grandinata. Che vi sarà. ... Leggi su formiche (Di domenica 24 luglio 2022) Tpi: si scrive Transmission protection instrument (Strumento per la protezione della trasmissione) ma si legge To protect Italy (Per proteggere l’Italia). Questo almeno secondo una delle tante battute che circolano a Bruxelles nei confronti del Belpaese. Il tutto mentre lo spread sui titoli italiani, dopo aver toccato i 246 punti base, chiude a 238,3. Con una differenza di ben 110 punti rispetto ai bonos spagnoli. Ma per fortuna oggi, domenica, isono chiusi. Un giorno di tregua, prima di tornare, domani, all’affanno quotidiano. Beata incoscienza. Questo il sentimento dominante. Siete stati tanto bravi da segare l’albero su cui era seduto l’intero Paese. Sfiduciando Mario, sull’onda di un giudizio che più idiota non si può (“si era stufato”), avete chiuso l’unico ombrello che avevate per difendervi dalla prossima grandinata. Che vi sarà. ...

