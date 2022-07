Gerry Scotti | che scoppola | i fan del conduttore sono increduli

(Di domenica 24 luglio 2022) Scoppolone perche lascia a bocca aperta i propri fan: nessuno si aspettava qualcosa del genere Pilastro indiscusso di Mediaset, ma lo scoppolone è non indifferente: ilde Lo show dei record -e non solo- è caduto in picchiata lasciando senza parole i fan. La notizia è delle ultime ore.L'articolo proviene da Inews24.it.

Negritaliani : @Vitellozzo Stato di Pelatismo: Gerry Scotti? - emabrue : Ascolti Tv 23 luglio 2022: Antonella Clerici straccia Gerry Scotti nella sfida tra repliche. Bene il giallo delle t… - zazoomblog : Ascolti Tv 23 luglio 2022: Antonella Clerici distanzia Gerry Scotti nella sfida delle repliche. Bene il giallo dell… - Fabrizi04906407 : @theMilanZone_ @DiMarzio È da inizio mese che la situazione è questa....è tutto semplicemente imbarazzante....e poi… - pazzipergerry : RT @sailorcaffe: comunque io voglio bene a Gerry Scotti come se fosse il mio zio preferito -

Fortementein.com

Canale 5: Guinness " Lo Show dei Record , il talent show in replica condotto daha incollato alla tv 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00 % . Italia 1: Superman & Lois , la ...... in onda dalle 21.25 su Rai 1 La fabbrica del mondo , condotto da Marco Paolini e Telmo Pievani, in onda dalle 21.20 su Rai 3 Lo show dei record , condotto da, in onda dalle 21.20 su ... Gerry Scotti e l'amore per un'altra. La sua bellezza è incredibile Gerry Scotti è un volto storico di Mediaset e sarebbe difficile pensare alla rete del Biscione senza di lui, tuttavia anche i migliori sbagliano i rigori e quello del conduttore ne è l’esempio ...Lo show dei record 2022 replica streaming e diretta tv: dove vedere il talent show nuovamente in onda su Canale 5 dal 16 luglio 2022 ...