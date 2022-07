Gazzetta – Dani Alves | “Al Pumas per vincere non per andare al Mondiale”

greenhood881 : @44gattdernesto @ender_w @romeoagresti @Gazzetta_it @tuttosport Non sto dicendo che lo facciano tutti. Però se pur… - CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Salernitana, che colpo: Piatek. Dani Alves in Messico - La Gazzetta dello Sport - TonyNicoletti81 : @Gazzetta_it Brasiliani che hanno fallito alla juve negli ultimi anni... Diego,Neto,Felipe Melo, Lucio, Hernanes,D… - dani_lettrice : La Gazzetta del Calcio forse è un nome più appropriato ???? -

La Gazzetta dello Sport

Da segnalare il bel rientro di Geraint Thomas, che nei 3 km più duri del Mur de Peguere, cede fino a 40' da Vingegaard - Pogacar: riesce a rientrare poco dopo il Gpm, e grazie aMartinez afferra ...Avviati i contatti", ha scritto su Twitter il giornalista delladello Sport Nicolò Schira, ... "Oggi Marcelo, domaniAlves e poi Cristiano Ronaldo ", ipotizza Flo. "Il loro è già un ... LIVE Calciomercato - Salernitana: torna Bonazzoli, assalto a Maupay. L’Atalanta punta Lookman Il terzino destro brasiliano ex Juve e Barcellona, ormai 39enne, ha firmato un contratto con il club messicano dei Pumas per la stagione in corso del campionato nazionale. Dal canto loro, i Pumas, che ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...