F1, Daniel Ricciardo: “Arrivare nei punti è sempre buono. Con Esteban Ocon non ho potuto fare molto” (Di domenica 24 luglio 2022) Daniel Ricciardo ha riportato ai microfoni della massima formula le proprie sensazioni dopo aver terminato il Gran Premio di Francia, 12ma manifestazione del Mondiale F1 2022. L’australiano è ha terminato nono alle spalle dell’Alpine del padrone di casa Esteban Ocon. McLaren, dopo una solida qualifica nella giornata di ieri, non ha saputo replicare quanto accaduto contro il cronometro. Il compagine di Woking si è ritrovata ad inseguire le monoposto transalpine, molto competitive sotto il sole del tracciato di Le Castellet. Il nativo di Perth ha dichiarato al pubblico: “Arrivare nei punti è sempre buono, ma non abbiamo raccolto abbastanza per essere completamente soddisfatti. Nella seconda parte dello stint abbiamo faticato. Alpine ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022)ha riportato ai microfoni della massima formula le proprie sensazioni dopo aver terminato il Gran Premio di Francia, 12ma manifestazione del Mondiale F1 2022. L’australiano è ha terminato nono alle spalle dell’Alpine del padrone di casa. McLaren, dopo una solida qualifica nella giornata di ieri, non ha saputo replicare quanto accaduto contro il cronometro. Il compagine di Woking si è ritrovata ad inseguire le monoposto transalpine,competitive sotto il sole del tracciato di Le Castellet. Il nativo di Perth ha dichiarato al pubblico: “nei, ma non abbiamo raccolto abbastanza per essere completamente soddisfatti. Nella seconda parte dello stint abbiamo faticato. Alpine ...

flowstoddl : RT @scuderiafrrari: george russell é o maior fanboy do daniel daniel ricciardo maior fanboy do george - kagehinass_ : RT @_allthatglitz: Daniel Ricciardo: 'Lando è uno stronzo. Is that how you say it? Stronzo. Stronzo. Stronzo? Is it a really bad word? Okay… - mwmwmv : RT @_allthatglitz: Daniel Ricciardo: 'Lando è uno stronzo. Is that how you say it? Stronzo. Stronzo. Stronzo? Is it a really bad word? Okay… - jsainzlipa : RT @_allthatglitz: Daniel Ricciardo: 'Lando è uno stronzo. Is that how you say it? Stronzo. Stronzo. Stronzo? Is it a really bad word? Okay… - ___sparky____ : RT @_allthatglitz: Daniel Ricciardo: 'Lando è uno stronzo. Is that how you say it? Stronzo. Stronzo. Stronzo? Is it a really bad word? Okay… -