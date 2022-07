Doppio colpo dal Verona: le cifre dell’operazione Simeone-Barak (Di domenica 24 luglio 2022) Nell’intervista rilasciata ieri a Carlo Alvino su Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente azzurro si è soffermato anche su alcune operazioni di mercato. In particolare Aurelio De Laurentiis ha parlato di Giovanni Simeone, definendolo un buon giocatore, su cui l’ultima parola però è dell’allenatore Luciano Spalletti. Il Cholito non è l’unico colpo attenzionato dal Napoli in casa Verona: nel mirino di Giuntoli, infatti, c’è anche Antonin Barak. FOTO: Getty Images, Barak L’edizione oggi in edicola della Gazzetta dello Sport si sofferma proprio su questa doppia operazione Napoli-Verona, definendo cifre e dettagli. Secondo quanto riportato, la trattativa per Giovanni Simeone sembra essere in via di definizione, mentre quella per il centrocampista ceco ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 24 luglio 2022) Nell’intervista rilasciata ieri a Carlo Alvino su Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente azzurro si è soffermato anche su alcune operazioni di mercato. In particolare Aurelio De Laurentiis ha parlato di Giovanni, definendolo un buon giocatore, su cui l’ultima parola però è dell’allenatore Luciano Spalletti. Il Cholito non è l’unicoattenzionato dal Napoli in casa: nel mirino di Giuntoli, infatti, c’è anche Antonin. FOTO: Getty Images,L’edizione oggi in edicola della Gazzetta dello Sport si sofferma proprio su questa doppia operazione Napoli-, definendoe dettagli. Secondo quanto riportato, la trattativa per Giovannisembra essere in via di definizione, mentre quella per il centrocampista ceco ...

GiovaAlbanese : Fiducia in crescendo su #Bremer: la #Juventus crede di poter superare la concorrenza dell'#Inter, ora più indietro… - ILOVEPROCLUB1 : RT @LegendNaples: Qualcosa bolle in pentola x il doppio colpo in difesa .... Manca davvero poco ,work in progress !!!???? @Mercato_FVPA @ILO… - Mercato_FVPA : RT @LegendNaples: Qualcosa bolle in pentola x il doppio colpo in difesa .... Manca davvero poco ,work in progress !!!???? @Mercato_FVPA @ILO… - IlgoldiDhorasoo : @HaugeFan @KrunicFan @Sk91acm E si io do per scontato che sti giudei del cazzo non fanno il doppio colpo davanti, s… - littlemixrealm : Un doppio colpo al cuore ?? -