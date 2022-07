Cremonese, Radu: "L'errore con il Bologna mi ha fatto crescere. Handanovic il mio modello" (Di domenica 24 luglio 2022) 'Quel giorno ero giù, è stato un momento molto difficile per me '. Inizia così l'intervista alla Gazzetta dello Sport di Ionut Radu , portiere di proprietà dell' Inter , che ripercorre i momenti vissuti dopo l'errore commesso contro il Bologna che ha regalato la vittoria ai rossoblù. 'Ricordo ... Leggi su sport.sky (Di domenica 24 luglio 2022) 'Quel giorno ero giù, è stato un momento molto difficile per me '. Inizia così l'intervista alla Gazzetta dello Sport di Ionut, portiere di proprietà dell' Inter , che ripercorre i momenti vissuti dopo l'commesso contro ilche ha regalato la vittoria ai rossoblù. 'Ricordo ...

