Carlo Conti, nessuno se lo spiega | "Un'occasione sprecata": programma tagliato dal palinsesto (Di domenica 24 luglio 2022) I fan di Carlo Conti sono estremamente dispiaciuti. La scelta non sta piacendo per niente, ormai le speranze sono ai minimi storici Carlo Conti (Youtube)Storico volto di Rai1, Carlo Conti si appresta a una stagione televisiva 2022/2023 ricca di successo. I suoi programmi sono infatti molto amati dal pubblico di Rai1, che annualmente lo premia con ascolti incredibili. La presentazione dei Palinsesti Rai del 28 giugno, poi, gliene ha confermati ben quattro: I Migliori Anni, Tale e Quale Show, Music Awards e Tali e Quali. Nelle ultime ore, però, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare un grande assente, in queste riconferme. nessuno ne comprende il motivo e il dispiacere è immenso, soprattutto per i fan: ecco cosa è successo.

