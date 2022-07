Buon compleanno Valerio Bonanni, Alessandro Scipione, Daniele De Rossi… (Di domenica 24 luglio 2022) …Anna Nicoletti Dove, Carlo Mazzanti, Ada Parisi, Luisella Boni, Josè Altafini, Claudio Lenoci, Peppe Barra, Marilena Marin, Carlo Panella, Flavio Zanonato, Claudio Onofri, Stefano Disegni, Gregorio Paolini, Anna Maria Carloni, Gianni Togni, Gianni Mancuso, Vincenzo Salemme, Giuseppe Abbagnale, Mario Mauro, Adele Gambaro, Jennifer Lopez, Dino Baggio, Andrea Marrocco, Morgana Forcella, Francesco Millesi, Samuele Riva, Luca d’Addato, Stefano Masciolini, Enrico Ceccato, Vera Santagata, Leonardo Capotosti, Dario Cefarelli, Daniele Tailli, Elisa Meneghini… Oggi 24 luglio compiono gli anni: Valerio Bonanni, artista; Alessandro Scipione, giornalista; Anna Nicoletti Dove, manager; Carlo Mazzanti, giornalista; Ada Parisi, giornalista; Alberto Orzan, ex calciatore; Mario Tronti, filosofo; Achille Canna, ex ... Leggi su romadailynews (Di domenica 24 luglio 2022) …Anna Nicoletti Dove, Carlo Mazzanti, Ada Parisi, Luisella Boni, Josè Altafini, Claudio Lenoci, Peppe Barra, Marilena Marin, Carlo Panella, Flavio Zanonato, Claudio Onofri, Stefano Disegni, Gregorio Paolini, Anna Maria Carloni, Gianni Togni, Gianni Mancuso, Vincenzo Salemme, Giuseppe Abbagnale, Mario Mauro, Adele Gambaro, Jennifer Lopez, Dino Baggio, Andrea Marrocco, Morgana Forcella, Francesco Millesi, Samuele Riva, Luca d’Addato, Stefano Masciolini, Enrico Ceccato, Vera Santagata, Leonardo Capotosti, Dario Cefarelli,Tailli, Elisa Meneghini… Oggi 24 luglio compiono gli anni:, artista;, giornalista; Anna Nicoletti Dove, manager; Carlo Mazzanti, giornalista; Ada Parisi, giornalista; Alberto Orzan, ex calciatore; Mario Tronti, filosofo; Achille Canna, ex ...

chetempochefa : Facciamo tanti auguri di buon compleanno al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che oggi, #23luglio, com… - Ettore_Rosato : Auguri Presidente, buon compleanno! E grazie! Ogni italiano che si volta indietro a ricordare i momenti istituz… - elenabonetti : Auguri Presidente, buon compleanno! Grazie per il suo servizio al Paese e per essere sempre, anche in questa fase d… - stallone_it : @cristin16625851 Ciao meravigliosa Cristina, tanti cari auguri di buon compleanno! ???????? - vojdcesaree : RT @mocciosvs: buon compleanno al presidente della repubblica sergio mattarella così -

Auguri Draghi a Mattarella: riferimento imprescindibile vita Paese 'Signor Presidente, a nome del Governo e mio personale Le faccio tanti auguri di buon compleanno. La ringrazio per la fiducia che mi ha mostrato e per il sostegno dato al Governo'. Il premier dimissionario Mario Draghi ha rivolto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella 'i ... Compleanno di Mattarella, Draghi: 'Punto di riferimento dei cittadini' Gli auguri da parte di Draghi "Signor Presidente, a nome del governo e mio personale Le faccio tanti auguri di buon compleanno". E' quanto si legge nel messaggio di auguri del presidente del ... Agenzia ANSA guida autorevole Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ... Mattarella a Torino, pranzo con torta di compleanno al Sermig Una torta alla frutta con tanto di auguri, fatta dai ragazzi dell'Arsenale della Pace di Torino, al termine di un pranzo semplice «per farlo sentire in famiglia». Così il ... 'Signor Presidente, a nome del Governo e mio personale Le faccio tanti auguri di. La ringrazio per la fiducia che mi ha mostrato e per il sostegno dato al Governo'. Il premier dimissionario Mario Draghi ha rivolto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella 'i ...Gli auguri da parte di Draghi "Signor Presidente, a nome del governo e mio personale Le faccio tanti auguri di". E' quanto si legge nel messaggio di auguri del presidente del ... Mattarella: ministro della Difesa gli augura buon compleanno Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Una torta alla frutta con tanto di auguri, fatta dai ragazzi dell'Arsenale della Pace di Torino, al termine di un pranzo semplice «per farlo sentire in famiglia». Così il ...