Bimba morta di stenti | dopo l’interrogatorio Alessia Pifferi resta in carcere

(Di domenica 24 luglio 2022) Il Gip di Milano Fabrizio Filice ha convalidato ha convalidato il fermo e disposto la custodia indiper l’omicidio della figlia Diana,dia 16 mesiche lei l’aveva lasciata sola in casa per sei giorni. La decisione è arrivata sabato 23 luglio 2022. Il giudice ha così escluso l’aggravante della premeditazione, che era stata contestata dalla Procura. Il reato è stato così qualificato come omicidio volontario nell’ipotesi dell’omissione.nel corso delcon il gip ha comunque provato a giustificare il suo comportamento: “Io ci contavo sulla possibilità di avere un futuro con lui (il compagno, ndr) e infatti era proprio quello che in quei giorni stavo cercando di capire; è per questo che ho ...

Alessia Pifferi : il gip Fabrizio Filice ha convalidato l'arresto per omicidio volontario alla madre della piccola Diana, ladi 18 mesidi stenti dopo essere rimasta da sola in casa per quasi una settimana. Alessia Pifferi, convalidato l'arresto per omicidio volontario Alessia Pifferi, la madre della bambina di ...Ivana Trump ècadendo dalle scale. Gli incidenti domestici sono la seconda causa di morte ... Questa volta la negligenza ha causato la morte dellaper denutrizione e certamente terribili ... Bimba morta, carcere per la madre: «Omicidio volontario» Una boccetta di benzodiazepine piena a metà accanto al corpo della piccola, il compagno della donna: “Mi diceva che era con la sorella o la babysitter, se l’avesse portata mi avrebbe fatto piacere” ...Quante volte la piccola Diana, 18 mesi, morta di stenti in un appartamento di Milano, era rimasta sola nel suo lettino da campeggio “Almeno nel fine settimana di fine giugno e nei tre di luglio” ha c ...