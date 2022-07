ATP Umago 2022, tre azzurri superano le qualificazioni ed accedono al tabellone principale (Di domenica 24 luglio 2022) Ci saranno altri tre azzurri nel tabellone principale del torneo ATP 250 di Umago, in Croazia: Giulio Zeppieri, Marco Cecchinato e Franco Agamenone superano il secondo ed ultimo turno delle qualificazioni sulla terra battuta outdoor croata ed accedono al main draw. Nel turno decisivo oggi Giulio Zeppieri rimonta lo svedese Elias Ymer e lo supera con il punteggio di 4-6 6-1 6-4, mentre Franco Agamenone piega lo slovacco Norbert Gombos, superato con lo score di 6-4 1-6 7-5, infine Marco Cecchinato approfitta del forfait di Andreas Seppi. Ieri nel primo turno erano usciti Stefano Travaglia e Flavio Cobolli. Domani giocheranno tre azzurri: Giulio Zeppieri sfiderà l’argentino Pedro Cachin, mentre Fabio Fognini affronterà il colombiano Daniel Elahi Galan, ed ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) Ci saranno altri treneldel torneo ATP 250 di, in Croazia: Giulio Zeppieri, Marco Cecchinato e Franco Agamenoneil secondo ed ultimo turno dellesulla terra battuta outdoor croata edal main draw. Nel turno decisivo oggi Giulio Zeppieri rimonta lo svedese Elias Ymer e lo supera con il punteggio di 4-6 6-1 6-4, mentre Franco Agamenone piega lo slovacco Norbert Gombos, superato con lo score di 6-4 1-6 7-5, infine Marco Cecchinato approfitta del forfait di Andreas Seppi. Ieri nel primo turno erano usciti Stefano Travaglia e Flavio Cobolli. Domani giocheranno tre: Giulio Zeppieri sfiderà l’argentino Pedro Cachin, mentre Fabio Fognini affronterà il colombiano Daniel Elahi Galan, ed ...

