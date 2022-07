ATP Gstaad 2022, Matteo Berrettini deve arrendersi in tre set a Casper Ruud in Finale! (Di domenica 24 luglio 2022) Matteo Berrettini si deve arrendere nella Finale dell’ATP di Gstaad (Svizzera) al norvegese Casper Ruud (n.5 del mondo). Nella quinta sfida tra i due giocatori è lo scandinavo a prevalere alla distanza sullo score di 4-6 7-6 (4) 6-2. Una partita che, nei fatti, si è decisa nel secondo parziale quando Berrettini ha avuto diverse chance per andare avanti di un break, ma ha peccato di pragmatismo. Abile Ruud a tenere botta e ad approfittare di un calo di percentuali al servizio e con il dritto dal tie-break della seconda frazione in avanti dell’italiano. Nel terzo set, nei fatti, il n.15 del mondo ha giocato in evidente riserva energetica (recupero post Covid) e per il finalista del Roland Garros 2022 è stato abbastanza semplice imporsi ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022)siarrendere nella Finale dell’ATP di(Svizzera) al norvegese(n.5 del mondo). Nella quinta sfida tra i due giocatori è lo scandinavo a prevalere alla distanza sullo score di 4-6 7-6 (4) 6-2. Una partita che, nei fatti, si è decisa nel secondo parziale quandoha avuto diverse chance per andare avanti di un break, ma ha peccato di pragmatismo. Abilea tenere botta e ad approfittare di un calo di percentuali al servizio e con il dritto dal tie-break della seconda frazione in avanti dell’italiano. Nel terzo set, nei fatti, il n.15 del mondo ha giocato in evidente riserva energetica (recupero post Covid) e per il finalista del Roland Garrosè stato abbastanza semplice imporsi ...

