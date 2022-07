Amici 22 nuovi e vecchi prof: chi va via e chi resta (Di domenica 24 luglio 2022) Iniziano i casting per la nuova edizione di Amici e ovviamente, iniziano anche a trapelare le anticipazioni che rivelano quello che accadrà nella scuola a partire dalle prossime settimane. In questi ultimi giorni si è molto parlato di possibili cambiamenti e a quanto pare, come anticipa Davidemaggio.it ci saranno delle manovre in corso per la prossima edizione del talent di Maria de Filippi. Nelle ultime settimane, si era parlato di un possibile addio di Anna Petttinelli. La prof di canto effettivamente nell’ultima edizione è stata più volte bersagliata dagli altri prof e molti spettatori immaginavano un suo addio, addio che a quanto pare, dovrebbe appunto arrivare. Chi invece sarà protagonista di Amici 22 senza nessun dubbio, è Alessandra Celentano, veterana e simbolo della trasmissione. C’erano dei dubbi circa la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 24 luglio 2022) Iniziano i casting per la nuova edizione die ovviamente, iniziano anche a trapelare le anticipazioni che rivelano quello che accadrà nella scuola a partire dalle prossime settimane. In questi ultimi giorni si è molto parlato di possibili cambiamenti e a quanto pare, come anticipa Davidemaggio.it ci saranno delle manovre in corso per la prossima edizione del talent di Maria de Filippi. Nelle ultime settimane, si era parlato di un possibile addio di Anna Petttinelli. Ladi canto effettivamente nell’ultima edizione è stata più volte bersagliata dagli altrie molti spettatori immaginavano un suo addio, addio che a quanto pare, dovrebbe appunto arrivare. Chi invece sarà protagonista di22 senza nessun dubbio, è Alessandra Celentano, veterana e simbolo della trasmissione. C’erano dei dubbi circa la ...

