Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2022 ore 19 | 30

(Di sabato 23 luglio 2022)DEL 23 LUGLIOORE 19.20 FLAVIA DONDOLINI BUONA SERA E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE. AL MOMENTO CI SONO CODE TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LO SVINCOLO PER L’ARDEATINA PER TRAFFICO, FORTI RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA ERMANNO WOLF FERRARI IN DIREZIONE EUR TRAFFICATA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI CODE SU VIA ARDEATINA NEI PRESSI DI LIDO DEI PINI, TRA IL BIVIO PER LA LITORANEA E VIA DI CAVALLO MORTO PER IL RALLY DICAPITALE RESTA CHIUSA AL TRANSITO LA REGIONALE Dir Campocatino, TRA GUARCINO E GLI ALTIPIANI DI ARCINAZZO PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA RALLENTATA ...