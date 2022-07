Sindacati in allarme, c'è incertezza sui temi caldi: pensioni, salario minimo, taglio delle tasse (Di sabato 23 luglio 2022) La crisi coglie in contropiede i Sindacati, che si aspettavano di poter mettere mano al nuovo decreto aiuti e di avviare i tavoli tecnici promessi da Draghi. Al momento invece i dossier caldi di questi ultimi diciotto mesi pensioni, salario minimo, taglio del cuneo fiscale - galleggiano nell'incertezza. Il Governo infatti è in uscita e rimarrà, come si legge nella circolare inviata ieri da Palazzo Chigi, per il «disbrigo degli affari correnti». Affari che però abbracciano un perimetro allargato, ben tracciato dal presidente della Repubblica: emergenze nazionali, internazionali, legate alla pandemia e le azioni necessarie alla realizzazione del Pnrr. In questo scenario, non è chiaro se le questioni che stanno a cuore ai Sindacati e a Confindustria ... Leggi su iltempo (Di sabato 23 luglio 2022) La crisi coglie in contropiede i, che si aspettavano di poter mettere mano al nuovo decreto aiuti e di avviare i tavoli tecnici promessi da Draghi. Al momento invece i dossierdi questi ultimi diciotto mesidel cuneo fiscale - galleggiano nell'. Il Governo infatti è in uscita e rimarrà, come si legge nella circolare inviata ieri da Palazzo Chigi, per il «disbrigo degli affari correnti». Affari che però abbracciano un perimetro allargato, ben tracciato dal presidente della Repubblica: emergenze nazionali, internazionali, legate alla pandemia e le azioni necessarie alla realizzazione del Pnrr. In questo scenario, non è chiaro se le questioni che stanno a cuore aie a Confindustria ...

