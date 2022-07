Non è un Rolex “minore” | Alla scoperta della grandezza di Tudor (Di sabato 23 luglio 2022) Scegliendo un orologio Tudor si vedrà un design che non si può ritrovare in un Rolex. La qualità non manca affatto Tudor Black Bay (web source)Tudor è una azienda svizzera fondata a Ginevra nel 1926 da Hans Wilsdorf e specializzata nella produzione di orologi di lusso. Spesso è considerata “figlia di un dio minore” rispetto ai tanto acclamati Rolex. Ma oggi vi faremo cambiare idea. Il marchio Tudor, peraltro, è consociato Alla Rolex, anch’esso, come la Tudor, di proprietà della Fondazione Hans Wilsdorf. Nel corso del tempo l’azienda si è focalizzata nella produzione di orologi per subacquei e militari. Tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta la Tudor fornì i suoi orologi a vari corpi ... Leggi su newstv (Di sabato 23 luglio 2022) Scegliendo un orologiosi vedrà un design che non si può ritrovare in un. La qualità non manca affattoBlack Bay (web source)è una azienda svizzera fondata a Ginevra nel 1926 da Hans Wilsdorf e specializzata nella produzione di orologi di lusso. Spesso è considerata “figlia di un dio” rispetto ai tanto acclamati. Ma oggi vi faremo cambiare idea. Il marchio, peraltro, è consociato, anch’esso, come la, di proprietàFondazione Hans Wilsdorf. Nel corso del tempo l’azienda si è focalizzata nella produzione di orologi per subacquei e militari. Tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta lafornì i suoi orologi a vari corpi ...

