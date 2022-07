Napoli | una squadra di Premier prova l’assalto a Zielinski | i dettagli

(Di sabato 23 luglio 2022) Come riportato dal quotidiano Il Mattino, Piotr Zieli?ski sarebbe finito nel mirino di unadiLeague. Il West Ham ,infatti, dopo l’acquisto di Gianluca Scamacca sembra voler pescare nuovamente nel nostro campionato per rinforzare la propria rosa. calciomercato Zieli?ski West Ham Il club londinese avrebbe chiesto informazioni alla dirigenza delper capire quali potranno essere i successivi passaggi. Il patron Aurelio De Laurentis valuta il gioiellino polacco almeno 50 milioni di euro; ma il tecnico degli Hammers, David Moyes, sembra avere un debole per il centrocampista. Diverse squadre sono interessate a Zieli?ski, sia in Italia che all’estero, resta dunque da capire sia la volontà del calciatore, che le intenzioni della dirigenza. Il contratto del polacco è in scadenza nel 2024, saranno ...

