Militanti Pd inferociti dopo il post pro Draghi | “Servi dei poteri forti” | “Letta torna in Francia”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 23 luglio 2022) Mandate in ferie il social media manager del Pd e di Enrico, deve avere davvero bisogno di riposo: chi ha dei dubbi vada a rivedersi ilproche campeggiava ieri sull’account ufficiale del Partito democratico. Sotto iler di Marioin formato santo subito, sotto al banchiere che fa ciao ciao con la manina davanti a Palazzo Chigi, una frase apodittica. “L’Italia è stata tradita, il Partito democratico la difende. E voi con chi state?”. Le repliche dei follower (molti, pubblicamente, elettori del Partito democratico) sono state tra l’incredulo e il risentito. Elettori Pd increduli sulpro: “La sinistra che riparte dai banchieri?” C’è chi ci ha messo la faccia, come Giovanni, consigliere comunale in Campania e membro di assemblea ...