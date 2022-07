M5s, Grillo conferma i due mandati: “Abbiamo tutti contro. Questo Parlamento non lo merita nessuno”. E a Di Maio: “Cartelletta vivente” (Di sabato 23 luglio 2022) Beppe Grillo rompe il silenzio e lancia ufficialmente la campagna elettorale pentastellata con un video pubblicato sul suo blog che da una parte analizza e difende il ruolo del Movimento 5 Stelle, rimarcando l’importanza delle scelte e dei principi fondativi della formazione e gli attacchi subiti da diversi ambienti politici, e poi si scaglia contro coloro che reputa i principali responsabili della situazione: una classe politica e un Parlamento “che nessuno si merita, figuriamoci Draghi” e soprattutto quello che si è trasformato da volto nuovo a “politico di professione”, “Giggino a’ Cartelletta” Di Maio. “L’Italia si merita tante cose e noi non siamo riuscite a farle: mi sento colpevole anche io – dice il fondatore pentastellato facendo quindi mea ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Bepperompe il silenzio e lancia ufficialmente la campagna elettorale pentastellata con un video pubblicato sul suo blog che da una parte analizza e difende il ruolo del Movimento 5 Stelle, rimarcando l’importanza delle scelte e dei principi fondativi della formazione e gli attacchi subiti da diversi ambienti politici, e poi si scagliacoloro che reputa i principali responsabili della situazione: una classe politica e un“chesi, figuriamoci Draghi” e soprattutto quello che si è trasformato da volto nuovo a “politico di professione”, “Giggino a’” Di. “L’Italia sitante cose e noi non siamo riuscite a farle: mi sento colpevole anche io – dice il fondatore pentastellato facendo quindi mea ...

riotta : Chi di voi, elettori @pdnetwork @EnricoLetta , voterà il PD alle elezioni politiche se alleato con @GiuseppeConteIT , @beppe_grillo #M5S ? - ilfoglio_it : Il viceministro dell'Economia: 'L'ex premier porta il M5s tra sovranisti e populisti. Molti grillini sosterranno il… - aldotorchiaro : Il M5S è ridotto a partitino personale di uno che la politica non la capirà mai. Si scioglierà, come prevede… - ElioLannutti : RT @LaStampa: M5S, torna Grillo e conferma la regola dei due mandati: “Sono luce nelle tenebre”. E attacca: “Giggino fa politica per lavoro… - MichelePugliest : @beppe_grillo M5S pensato sin dalle origini come sua fonte di lucro personale,le ha portato quel che cercava:Il den… -