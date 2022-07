LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: Filippo Ganna nettamente al comando, ottimo Cattaneo! Attesa per Van Aert (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 15.01 Adesso tutta l’Attesa si sposta su Wout Van Aert che partirà alle 16:16. 14.59 43 secondi il ritardo di Mattia Cattaneo che ha fatto una splendida cronometro. 14.58 Prestazione davvero sontuosa per Filippo Ganna: oltre 50 km/h di media nonostante lo strappo. 14.57 48:41 PER Filippo Ganna! 14.55 Massimo sforzo per Filippo Ganna: è davvero duro questo strappo. Dainese si è messo da parte per non ostacolarlo, gesto splendido. 14.54 E’ sullo strappo Filippo Ganna che è ad un passo dal traguardo. 14.53 Due ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADESTARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 15.01 Adesso tutta l’si sposta su Wout Vanche partirà alle 16:16. 14.59 43 secondi il ritardo di Mattia Cattaneo che ha fatto una splendida cronometro. 14.58 Prestazione davvero sontuosa per: oltre 50 km/h di media nonostante lo strappo. 14.57 48:41 PER! 14.55 Massimo sforzo per: è davvero duro questo strappo. Dainese si è messo da parte per non ostacolarlo, gesto splendido. 14.54 E’ sullo strappoche è ad un passo dal traguardo. 14.53 Due ...

TicketOneIT : ? @AmorosoOF tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con “TUTTO ACCADE TOUR”! ?? ??Scopri le date… - infoitsport : LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: Filippo Ganna in testa al secondo intermedio! Cattaneo secondo - zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: Filippo Ganna in testa al terzo intermedio davanti a Cattaneo! - #France… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: iniziata la cronometro! Lampaert in ritardo partito Ganna! - #France #DIRETTA… - GiovannaLollo : @LauraPausini Mi pare più che giusto! Ti aspettiamo con ansia live con il nuovo tour quanto prima! ci manchi ciao Laura -