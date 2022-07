LA NAZIONE

Ledi Tommasosono sbarcate anche negli Usa: forse incuriositi da questi 'oggetti misteriosi', molti turisti americani hanno acquistato le opere del pittore senese alla Lombardi ...Opere d'arte prestate alle figurine, questo il frutto del lavoro che Tommasoha portato avanti insieme al Leccio con le sue. Sono state presentate ieri sera, nella galleria Lombardi in via di Beccheria, le opere originali dell'artista senese, di cui in ... Le spennacchiere di Andreini fanno impazzire gli americani Per ’I cavallini’ una special edition Le spennacchiere di Tommaso Andreini sono sbarcate anche negli Usa: forse incuriositi da questi ’oggetti misteriosi’, molti turisti americani hanno acquistato le opere del pittore senese alla Lombardi ...