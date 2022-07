Estrazioni SuperEnalotto di questa Settimana

Natredda : @Cherryflea Se il 28% è analfabeta il 72% cosa è? Io sto giocando in casa tua, i dati li hai forniti te. Devo ammet… - leggoit : Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 23 luglio 2022: i numeri vincenti - telodogratis : Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 23 luglio 2022 - CasilinaNews : Lotto, Superenalotto, estrazioni oggi 23 luglio 2022: numeri vincenti 10eLotto, Simbolotto. #CasilinaNews… - infoitcultura : Estrazioni Lotto SuperEnalotto 10eLotto Simbolotto di giovedì 21 luglio -

del Lotto di oggi sabato 23 luglio 2022deldi sabato 23 luglio 2022 Quote sestina vincente deldi sabato 23 luglio 2022 LOTTO, LE RUOTE BARI ...Oltre che i premi relativi alle vincite che si possono riscuotere con ileuropeo. ... Una volta verificata la vincita delleEurojackpot 22 luglio 2022, non resta che passare ...ADRIA - Il Veneto va a segno grazie al SuperEnalotto: nell’estrazione del 21 luglio, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 18.817,63 euro.Million Day, di seguito i cinque numeri estratti relativi a sabato 23 luglio. Il gioco a premi mette in palio massimo 1 milione di euro.