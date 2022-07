DIRETTA F1, GP Francia 2022 LIVE: griglia di partenza, pole di Leclerc! Gioco di scia in casa Ferrari! (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.02 La classifica finale della Q3: 1 Charles LECLERC Ferrari1:30.872 5 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.304 5 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.463 6 4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.893 6 5 Lando NORRIS McLaren+1.160 5 6 George RUSSELL Mercedes+1.259 6 7 Fernando ALONSO Alpine+1.680 6 8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.908 69 Carlos SAINZ Ferrari- – 4 10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 3 17.01 1’30?872 per Leclerc, pole n.16 in carriera, le stesse di Verstappen. L’olandese chiude 2° a 0.304 dal monegasco! 17.00 POOOOOOOOOOOOOOOLE!!! LECLEEEEEEEEEEEEEEEERC!!!! FERRARI DAVANTI A TUTTI! 16.59 Ottimo secondo intermedio per Leclerc grazie alla scia di Sainz! 16.59 Leclerc si migliora 10 millesimi al primo intermedio, non lo fa Verstappen! 16.59 Sainz è davanti a Leclerc, potrebbe nuovamente ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.02 La classifica finale della Q3: 1 Charles LECLERC Ferrari1:30.872 5 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.304 5 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.463 6 4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.893 6 5 Lando NORRIS McLaren+1.160 5 6 George RUSSELL Mercedes+1.259 6 7 Fernando ALONSO Alpine+1.680 6 8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.908 69 Carlos SAINZ Ferrari- – 4 10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 3 17.01 1’30?872 per Leclerc,n.16 in carriera, le stesse di Verstappen. L’olandese chiude 2° a 0.304 dal monegasco! 17.00 POOOOOOOOOOOOOOOLE!!! LECLEEEEEEEEEEEEEEEERC!!!! FERRARI DAVANTI A TUTTI! 16.59 Ottimo secondo intermedio per Leclerc grazie alladi Sainz! 16.59 Leclerc si migliora 10 millesimi al primo intermedio, non lo fa Verstappen! 16.59 Sainz è davanti a Leclerc, potrebbe nuovamente ...

