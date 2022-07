De Laurentiis addio a Mertens ora è ufficiale

(Di sabato 23 luglio 2022) Driesnon sarà più un giocatore del Napoli, lo dice Carlo Alvino che ha parlato direttamente con il presidente Aurelio De. Il presidente del Napoli ha rilasciato un’intervista a Radio Goal che sarà trasmessa integralmente questa sera. Ma ci sono già delle anticipazioni da parte di Carlo Alvino su abbonamenti e calciomercato. Ma una delle notizie più importanti riguarda Dries. “Un passaggio del presidente Deriguarda, il riferimento è ad un suo saluto a Dries. Oramai è finita tra il Napoli ed il giocatore belga“. A questo punto ci si attendeva che il Napoli avesse già preso un sostituto di, dato che in società sapevano sicuramente da tempo di questa decisione. Invece per ora non è arrivato ancora nessuno. Si, perché Simeone è ...

claudioruss : Anticipazioni dell’intervista di De Laurentiis a Kiss Kiss #Napoli, dalle 21: campagna abbonamenti con prezzi popol… - TuttoMercatoWeb : Telenovela finita: Napoli-Mertens, è addio. De Laurentiis lo ufficializza alla radio ufficiale - LazioNews_24 : Tra #Mertens e #Napoli è addio ufficiale? - Marcello_Fsc : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli, #Delaurentiis dice addio a #Mertens: L'anticipazione dell'intervista a @KissKiss_Napoli La #Lazio resta a… - LeBombeDiVlad : ?? #Napoli, #Delaurentiis dice addio a #Mertens: L'anticipazione dell'intervista a @KissKiss_Napoli La #Lazio re… -

Era nell'aria da tempo. Già le parole dette l'altro giorno al tifoso per strada lasciavano poco spazio alla speranza di un riavvicinamento ma oggi Aurelio Deha ufficialmente chiuso l'avventura di Mertens a Napoli. Dopo avergli offerto un contratto annuale a 2,5 milioni e dopo il no del belga il presidente del club partenopeo ha definitivamente ...Deannunciaufficiale di Mertens . I tifosi del Napoli salutano Mertens . Deannuncia sconti per famiglie sugli abbonamenti. L'intervista integrale verrà trasmessa alle 21 ...Il futuro di Dries Mertens è sempre più un rebus. Il belga è attualmente svincolato e sulle sue tracce ci sarebbero diversi club ...Il presidente del club partenopeo non si nasconde e nel giorno dell'arrivo della squadra a Rivisondoli annuncia, di fatto, l'addio dell'attaccante belga.