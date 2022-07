Calcio Napoli, De Laurentiis: Ho offerto 4 mln a Mertens per un anno, ma lui ha rifiutato (Di sabato 23 luglio 2022) “De Laurentiis è società e tifoso. Io sento fortemente l’appartenenza ai colori del Napoli, alla maglia, anch’io la considero come la mia pelle. Ma non devo mai dimenticare, in quanto società, che il Calcio è diventato anche industria, oltre che passione. E l’industria deve seguire le regole del mercato. Purtroppo dunque a volte dobbiamo andare contro il desiderio del tifoso. Quando il tifoso mi dice ‘Perché non tieni Mertens?’, io posso rispondere solo una cosa. Mertens si è proposto per un altro anno, perché sa di averne 35 e poi deve ritirarsi. Se anche lui ne fa una questione solo di vil denaro allora io devo rifiutare. Se io dovessi pagare una cifra sproporzionata a Mertens, mancherebbe nel budget previsionale del prossimo campionato quanto serve per prendere dei ... Leggi su ildenaro (Di sabato 23 luglio 2022) “Deè società e tifoso. Io sento fortemente l’appartenenza ai colori del, alla maglia, anch’io la considero come la mia pelle. Ma non devo mai dimenticare, in quanto società, che ilè diventato anche industria, oltre che passione. E l’industria deve seguire le regole del mercato. Purtroppo dunque a volte dobbiamo andare contro il desiderio del tifoso. Quando il tifoso mi dice ‘Perché non tieni?’, io posso rispondere solo una cosa.si è proposto per un altro, perché sa di averne 35 e poi deve ritirarsi. Se anche lui ne fa una questione solo di vil denaro allora io devo rifiutare. Se io dovessi pagare una cifra sproporzionata a, mancherebbe nel budget previsionale del prossimo campionato quanto serve per prendere dei ...

