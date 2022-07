Brescia-Sampdoria, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole (Di sabato 23 luglio 2022) Oggi pomeriggio alle ore 18 allo stadio “Mario Rigamonti” si disputerà l’amichevole estiva Brescia-Sampdoria con le due squadre che stanno continuando la preparazione estiva in vista della nuova stagione. Sono quaranta i precedenti complessivi con i blucerchiati avanti per 19-9 e dodici pareggi; l’ultima sfida in terra lombarda è quella giocata all’ultima giornata del campionato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Israele-Romania, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole Dove vedere Sampdoria-Genoa: streaming gratis ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 23 luglio 2022) Oggi pomeriggio alle ore 18 allo stadio “Mario Rigamonti” si disputerà l’estivacon le due squadre che stanno continuando la preparazione estiva in vista della nuova stagione. Sono quaranta i precedenti complessivi con i blucerchiati avanti per 19-9 e dodici pareggi; l’ultima sfida in terra lombarda è quella giocata all’ultima giornata del campionato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Israele-Romania,tv in-Genoa:...

TuttoSampdoria1 : #Sampdoria, terminato il ritiro. Nel tardo pomeriggio amichevole col #Brescia - TMWSampdoria : Sampdoria, ultimi allenamenti a Temù. Oggi il Brescia - vale19811 : Sampdoria, terminato il ritiro. Nel tardo pomeriggio amichevole col Brescia - karda70 : RT @BresciaOfficial: Oggi le Rondinelle tornano in campo. Alle 18 al Rigamonti va in scena Brescia-Sampdoria. Vi aspettiamo! ???? #BRESAMP #… - BresciaOfficial : Oggi le Rondinelle tornano in campo. Alle 18 al Rigamonti va in scena Brescia-Sampdoria. Vi aspettiamo! ????… -