ATP Gstaad, Matteo Berrettini sfiderà lo specialista Casper Ruud in finale. 4 i precedenti tra i due (Di sabato 23 luglio 2022) Domani, domenica 24 luglio, nella finale del torneo ATP 250 di Gstaad, Matteo Berrettini affronterà il norvegese Casper Ruud, numero 5 del ranking (mentre l’azzurro è il numero 15). Il match sarà il primo dalle 11.30 che si giocherà sul Campo Centrale, la Roy Emerson Arena. Sarà la quinta volta che i due tennisti si affrontano: il bilancio è in perfetta parità sul 2-2. Il primo confronto in assoluto è uno dei due giocati al meglio dei 5 set: nel 2019 al secondo turno del Roland Garros, sulla terra outdoor di Parigi, il norvegese vinse per 6-4 7-5 6-3. Domani ci sarà il quarto confronto su terra battuta. Gli altri incroci su terra: l’azzurro ha vinto l’ultima sfida, a Madrid nel 2021 in due set (6-4 6-4), mentre la penultima, a Roma 2020, è andata a Ruud, ma in tre set ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Domani, domenica 24 luglio, nelladel torneo ATP 250 diaffronterà il norvegese, numero 5 del ranking (mentre l’azzurro è il numero 15). Il match sarà il primo dalle 11.30 che si giocherà sul Campo Centrale, la Roy Emerson Arena. Sarà la quinta volta che i due tennisti si affrontano: il bilancio è in perfetta parità sul 2-2. Il primo confronto in assoluto è uno dei due giocati al meglio dei 5 set: nel 2019 al secondo turno del Roland Garros, sulla terra outdoor di Parigi, il norvegese vinse per 6-4 7-5 6-3. Domani ci sarà il quarto confronto su terra battuta. Gli altri incroci su terra: l’azzurro ha vinto l’ultima sfida, a Madrid nel 2021 in due set (6-4 6-4), mentre la penultima, a Roma 2020, è andata a, ma in tre set ...

Eurosport_IT : FINALEEEE ???????? Berrettini batte Thiem in due set e vola in finale degli Swiss Open di Gstaad dove affronterà uno t… - Eurosport_IT : BERRETTINI IN SEMIFINALEEEEEE! ???? L'azzurro in rimonta batte lo spagnolo Pedro Martinez e avanza nel tabellone de… - FiorinoLuca : E con questa sono 12 vittorie di fila, 11 finali a livello ATP in carriera in 4 anni e zero sconfitte a Gstaad in d… - arual812 : RT @Eurosport_IT: FINALEEEE ???????? Berrettini batte Thiem in due set e vola in finale degli Swiss Open di Gstaad dove affronterà uno tra Ruu… - Ownerofgmt : RT @ParliamoDiNews: Scommesse tennis, ATP Gstaad: Berrettini esordisce con Gasquet, trionfo azzurro in due set a 1,75 su Sisal | JAMMA #ber… -